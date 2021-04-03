الزمالك يصرف مكافأة إجادة فورية للاعبين

السبت، 03 أبريل 2021 - 23:27

كتب : إبراهيم رمضان

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قرر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر صرف مكافأة إجادة فورية للاعبي الفريق قبل العودة لـ مصر.

وجاءت المكافأة الفورية للاعبي الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء.

وأشاد رئيس البعثة بأداء لاعبي الفريق أمام بطل الجزائر في لقاء اليوم وقدرتهم على تحقيق الفوز والحفاظ على آمال الفريق في التأهل لربع نهائي البطولة.

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وكان نائب رئيس لجنة إدارة النادي قد وعد اللاعبين بعد تناول وجبة الغداء اليوم بصرف مكافأة إجادة فورية في حالة الفوز على المولودية.

فوز الزمالك رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط المركز الثاني.

ويستعد الزمالك لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 10 أبريل المقبل، فور العودة إلى مصر صباع غد الأحد.

في إفريقيا الزمالك مولودية الجزائر
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