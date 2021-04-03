بعثة الأهلي تصل القاهرة

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة، قادما من السودان بعد التعادل مع المريخ.

ونشرت صحفة الأهلي الرسمية، صورة لـ بعثة الأهلي بعد الوصول إلى مصر على متن طائرة خاصة، قادمة من السودان.

كان الأهلي قد تعادل مع المريخ في أم درمان بهدفين لكل فريق صباح اليوم السبت.

الأهلي بعد التعادل فقد الأمل في صدارة الترتيب، لكنه ضمن التأهل للدور التالي رسميا.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة مع سيمبا في القاهرة يوم 9 أبريل، فيما يلعب المريخ مع فيتا كلوب في الكونغو الديموقراطية.