بعثة الأهلي تصل القاهرة

السبت، 03 أبريل 2021 - 23:18

كتب : حسام نور الدين

بعثة الأهلي تصل مصر

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة، قادما من السودان بعد التعادل مع المريخ.

ونشرت صحفة الأهلي الرسمية، صورة لـ بعثة الأهلي بعد الوصول إلى مصر على متن طائرة خاصة، قادمة من السودان.

كان الأهلي قد تعادل مع المريخ في أم درمان بهدفين لكل فريق صباح اليوم السبت.

أخبار متعلقة
قمصان: التعادل في الوقت القاتل مع المريخ يعكس شخصية الأهلي موسيماني: لو أحسننا استغلال الفرص أمام المريخ لتغيرت النتيجة.. ولا أحد يتمنى مواجهة الأهلي شبح الأهلي يتأهل لربع نهائي لدوري الأبطال رغم التعادل أمام المريخ واستمرار العقدة مجموعة الأهلي - سيمبا يدك شباك فيتا كلوب برباعية ويكتب تأهلا تاريخيا لم يحدث من قبل

الأهلي بعد التعادل فقد الأمل في صدارة الترتيب، لكنه ضمن التأهل للدور التالي رسميا.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة مع سيمبا في القاهرة يوم 9 أبريل، فيما يلعب المريخ مع فيتا كلوب في الكونغو الديموقراطية.

في إفريقيا الأهلي المريخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
متى يحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي رسميا 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماذا يحتاج الزمالك ليتأهل إلى ربع النهائي.. سيناريو وحيد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
طبيب الزمالك يكشف إصابة زيزو وجنش.. وكواليس إعادته الوعي لـ لاعب المولودية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر عمراني: لم نستغل الفرص التي سنحت لنا.. وتأثرنا بالغيابات أمام الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المنافسون المحتملون لـ الأهلي في ربع نهائي إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر كارتيرون: فخور بأداء وروح لاعبي الزمالك.. سنستفيد حتى لو لم نتأهل 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الصدارة في أمان الآن.. لوكاكو يؤكد تفوق إنتر في ريناتو دا لارا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
سوسيداد يحسم معركة الباسك على حساب بلباو ويفوز بأطول كأس في تاريخ إسبانيا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي
قد ينال إعجابك