رائعة صلاح تُزين انتصار ليفربول على أرسنال بثلاثية

قاد محمد صلاح نجم منتخب مصر فريقه ليفربول للفوز بثلاثية دون رد على أرسنال، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الإمارات معقل المدفعجية.

وتألق صلاح خلال المباراة وسجل هدفا رائعا وقاد ليفربول للانتصار ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 42 في المركز التاسع.

وصف المباراة

عاد فابينيو لاعب ليفربول إلى المشاركة في خط الوسط، ودفع يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأحمر بالثنائي أوزان كاباك وناثان فيليبس في الدفاع.

مع استمرار الثلاثي الهجوم صلاح وماني وفيرمنيو كما هو.

على الجانب الآخر دفع ميكيل أرتيتا بالثنائي ألكساندر لاكازيت وبيير أوباميانج في هجوم فريقه أرسنال.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وهدد صلاح مرمى أرسنال بعدما أرسل له ساديو ماني كرة عرضية لكنه لم يستلمها بالشكل الأمثل.

وتلقى أرسنال ضربة قوية بإصابة كيران تيرني الظهير الأيسر، ليشارك بدلا منه سيدريك سواريس.

واستمر اللعب في المستوى المتوسط مع بداية الشوط الثاني، ودفع ميكيل أرتيتا بلاعب الوسط المصري محمد النني بدلا من داني سيبايوس.

كما أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التبديل الأول بنزول ديوجو جوتا بدلا من الظهير الأيسر روبيرتسون.

وتبعه تغيير في مراكز اللاعبين بعودة جيمس ميلنر للعب في مركز الظهير الأيسر.

وظهر نشاط ليفربول بعد نزول جوتا الذي سجل هدف التقدم بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 64 بعد عرضية من أرنولد.

واستمر تفوق ليفربول وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من ناحية اليمين ووضع الكرة من بين أقدام الحارس لينو بالقدم اليمنى مسجلا هدفا رائعا.

وكاد صلاح أن يسجل الثالث بعدما انفرد بالمرمى لكن تسديدته القوية أبعدها الحارس لينو.

وواصل صلاح تألقه وقطع تمريرة من دفاع أرسنال ثم لعب كرة عرضية وصلت إلى جوتا الذي وضعها بقوة داخل الشباك مسجلا هدف ليفربول الثالث.

وكاد صلاح أن يصنع الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء ومررها إلى ماني القادم من الخلف، لكنه سدد في الدفاع.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة وأعلن فوز ليفربول بثلاثية دون رد.