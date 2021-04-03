زيدان: أستمتع بوظيفتي قبل أن يزول كل شيء.. وأتمنى استعادة هازارد أمام ليفربول

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد بما قدّمه لاعبوه في مواجهة إيبار بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تجاوز ضيفه إيبار بهدفين دون رد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ليقفز مؤقتا إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وصرّح زيزو بعد اللقاء: "معنوايتنا رائعة، أجرينا تعديلات في التشكيل والفريق ظهر بشكل مميز من البداية حتى النهاية، الشوط الأول كان رائعا دفاعيًا، سيطرنا عليه جيدا، كما خلقنا فرصا هجومية، أعجبني تصرفنا بالكرة".

وأضاف: "أخبرت لاعبيني أنه علينا المواصلة على هذا المنوال بين الشوطين، لكن الشوط الثاني كان مختلفا بسبب العاصفة ومررنا بعشرين دقيقة معقدة بعض الشيء حتى سجلنا الهدف الثاني".

وتابع: "علينا أن نتعافى جيدا، إذ ينتظرنا أسبوع مهم، سنعود لدوري الأبطال وبعدها مباراة في الدوري، حسنا، الأمر سيكون ممتعا، علينا مواصلة ما نفعله، مررنا بأوقات صعبة هذا الموسم، وعلينا استغلال حالتنا الآن".

وعن إكماله 250 مباراة مع ريال مدريد: "أستمتع دائما بوظيفتي، جدا، أحب كرة القدم وأحب اللاعبين الماهرين، ولاعبيني ماهرين للغاية، ولهذا أستمتع بالعمل اليومي. لا أفكر في المستقبل، بل في الحاضر فقط وأستمتع به. كل ذلك سينتهي يوما ما ولكني أستمتع بحاضري الآن مع لاعبيني، لأننا عانينا كثيرا هذا الموسم وعلينا استغلال الوضع الحالي عندما تسير أمورنا جيدا".

وسُئل زيدان أيهما أقرب: الدوري أم دوري الأبطال، فأجاب: "لا أتعامل مع الأمر بهذه الصورة، بل نواجه كل يوم على حدة، وهذا ينطبق على اللاعبين أيضا. نتعامل بجدية شديدة، لدينا فرصة الفوز بالبطولتين وسنواصل الاستعداد جيدا، ندرك أين نحن، ونعلم أننا عانينا كثيرا، لكننا حتى الآن لم نحقق شيئا".

وأشار: "اليوم كررنا الاعتماد على 3 مدافعين، ندافع جيدا وهذا مهم بالنسبةة لنا. بدأنا بثلاثي في الخط الخلفي وبـ مارسيلو ولوكاس فاسكيز كظهيرين، لكننا نستطيع تغيير الخطة لاحقا".

وواصل: "أنا سعيد لـ أسينسيو، إنه يحصل على الثقة والطاقة، كان في حاجة إلى التسجيل، إنه يساعد الفريق وهو لاعب مميز. نحن جميعا لدينا المزيد من الثقة الآن وهذا ينطبق على ميليتاو وإيسكو ومارسيلو أيضا".

وكشف: "آمل أن نستعيد خدمات فالفيردي وهازارد أمام ليفربول، سنرى ما سيحدث".

وتابع: "مارسيلو قام بدور الظهير الهجومي بشكل رائع، يستطيع القيام بالكثير والكرة في قدمه في العمق وعلى الطرف".

وأتم: "فينيسيوس أدى جيدا عدة مرات عندما يدخل بديلا، يستغل المساحات بشكل رائع بسبب سرعته".





























سجّل ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة هدفي ريال مدريد في اللقاء.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة ويتقدّم إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر، ونقطة عن برشلونة الثالث.

بينما تجمّد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير- وازاد وضعه تعقيدا على جدول الترتيب.

ويلعب ريال مدريد الثلاثاء المقبل أمام ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه برشلونة الأحد في الجولة 30 للدوري الإسباني، ويختتم أسبوعه المصيري بمواجهة ليفربول مجددا الأربعاء التالي في جولة الإياب.

الفريق الملكي أكمل 11 مبارة متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات، وهو أفضل سجل له هذا الموسم.

في المقابل عجز إيبار عن تحقيق الفوز للجولة رقم 12 على التوالي في الدوري الإسباني، وهي أسوأ سلسلة في تاريخ النادي الباسكي الصغير بالقسم الأول.

إيبار الذي لم يسبق له الهبوط مطلقا، لم يفز منذ انتصاره على غرناطة في 3 يناير الماضي.

في المقابل أدار زين الدين زيدان ريال مدريد للمباراة رقم 250، منها 101 في ولايته الثانية، ولا يتفوق عليه إلا الأسطوري ميجيل مونيوز الذي قاد ريال مدريد في 605 مباراة خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات.