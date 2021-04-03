ليلة الثأر من الثعالب.. مانشستر سيتي يهزم ليستر ويقترب خطوة من لقب الدوري

السبت، 03 أبريل 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليستر سيتي

ورد مانشستر سيتي لليستر الخسارة التي تلقاها أمام وسط ملعبه في الدور الأول من الدوري بخماسية.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي واقترب أكثر من حسم اللقب، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 56 في المركز الثالث.

وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد برايتون في الجولة ذاتها.

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وصف المباراة

دفع جوارديولا بالثنائي سيرجيو أجويرو وجابريال جيسوس أساسيا من البداية، مع الاحتفاظ برحيم ستيرلينج على مقاعد البدلاء.

سيطر مانشستر سيتي على اللعب من البداية وكان الأخطر. وسدد كيفين دي بروين كرة قوية من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالعارضة.

ثم توغل رياض محرز داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية أبعدها الحارس كاسبر شمايكل ببراعة ومنعه من تسجيل التقدم.

وفي بداية الشوط الثاني سجل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هدفا بعدما راوغ إيدرسون حارس مانشستر سيتي لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

ومع الضغط المتواصل من مانشستر سيتي والدفاع القوي من ليستر جاء الهدف الأول للسماوي عن طريق المدافع الأيسر بينجامين ميندي.

واستلم ميندي الكرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من رودري وراوغ المدافع وسدد بالقدم اليمنى كرة سكنت شباك شمايكل في الدقيقة 59.

وغادر أجويرو الملعب وشارك بدلا منه رحيم ستيرلينج.

وأضاف جابريال جيسوس الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 74 بعد عدة تمريرات مع رحيم ستيرلينج ليضع الكرة في النهاية في الشباك الخالية.

وسحب جوارديولا النجم الجزائري رياض محرز ودفع بدلا منه فيران توريس.

ثم غادر القائد كيفين دي بروين وشارك بدلا منه فيل فودين.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

مانشستر سيتي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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