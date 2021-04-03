انتهت في إفريقيا – مولودية الجزائر (0)-(2) الزمالك.. فوز غال للزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مولودية الجزائر والزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة بفوز الزمالك الغالي.

ق. 80 أوباما يهدر الثالث. عرضية من فتوح تصل إلى أوباما الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع وتصل إلى عبد الله جمعة والدفاع يقطعها فتصل إلى أوباما لكنه سدد بجانب المرمى.

ق. 79 دخول وليد علاتي بدلا من مهدي بنعالجية.

ق. 74 مقصية رائع من بلقاسم إبراهيمي فوق المرمى.

ق. 70 دخول إسلا دياموندي بدلا من ميلود ربيعي، وعبد الرحمن بورديم بدلا من توفيق عبادي.

ق. 63 عرضية من عبد الله جمعة ورأسية من أحداد فوق المرمى.

ق. 61 مرتدة خطيرة وتمريرة من ساسي إلى بنشرقي لكنه يسدد ضعيفة في يد الحارس.

ق. 60 عبد الله جمعة يشارك بدلا من شيكابالا.

ق. 59 انفراد تام من بلخير بمرمى الزمالك بعد خطأ من الونش ولكنه يهدر بجانب القائم.

ق. 46 كرة ثابتة ينفذها شيكابالا ويقابلها أحداد بتصويبة مباشرة بجانب القائم.

حميد أحداد يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من مروان حمدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 32 جوووول ثااااني. من فتوح إلى ساسي ومن ساسي إلى شيكابالا.. وشيكا يراوغ على طريقته ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 30 عرضية من أحمد فتوح يبعدها الدفاع قبل متابعة مروان حمدي.

ق. 22 ضغط جزائري بسيل من العرضيات يتصدى لها جنش.

ق. 18 تبديل اضطراري لمولودية الجزائر بدخول أيمن رحماني بدلا من عبد الحق عبد الحفيظ المصاب.

ق. 17 تبادل للكرة بين بنشرقي وساسي ثم عرضية من بنشرقي مرت أمام مروان حمدي وأخرجها الدفاع قبل متابعة شيكابالا.

ق. 14 ركنية خطيرة يحولها بلخير برأسية، ويتصدى لها جنش ثم يبعدها الدفاع إلى ركنية جديدة.

ق. 13 ركنية لمولودية الجزائر بعد عرضية من عبد الحق عبد الحفيظ حولها طارق حامد إلى ركنية.

ق. 5 جووووول أووول للزمالك عن طريق أوباما. بينية من ساسي إلى بنشرقي الذي أرسل عرضية، وقابلها أوباما بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

video:1

هدف تقدم الزمالك أمام مولودية الجزائر عن طريق يوسف أوباما.🏹⚽#السبت_الكرويpic.twitter.com/WEEryXAQEb — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 3, 2021

ق. 4 كرة ثابتة لمولودية الجزائر. ينفذها شمس الدين حراق ويتصدى لها جنش.

بداية المباراة