تشكيل قمة إنجلترا - صلاح يقود ليفربول.. وأوباميانج جوار لاكازيت في هجوم أرسنال

يقود محمد صلاح فريقه ليفربول في مواجهة أرسنال في قمة الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ودفاع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح أساسيا، رفقة الثنائي المعتاد ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – أوزان كاباك – ناثان فيليبس – أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – جيمس ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو.

على الجانب الآخر جاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: لينو.

الدفاع: كالوم تشامبرس – روب هولدينج – جابريال – كيران تيرني.

الوسط: توماس بارتي – داني سيبايوس – أوديجارد.

الهجوم: نيكولاس بيبي – ألكساندر لاكازيت – أوباميانج.

بينما يجلس محمد النني لاعب وسط منتخب مصر على مقاعد بدلاء أرسنال.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، ويأتي أرسنال في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.