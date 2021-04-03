بصافرة "عنيفة" لـ إبراهيم نور الدين.. الوداد يسقط أمام 9 لاعبين وصراع ناري في آخر جولة

فوّت الوداد البيضاوي المغربي فرصة حسم صدارة المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، بهزيمته أمام مضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف وحيد في ملعب FNB بمدينة جوهانسبورج ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وسجّل المخضرم بيرنارد باركر هدف المباراة الوحيد في بداية الشوط الثاني.

ليرفع كايزر تشيفز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد الوداد عند 10 نقاط في الصدارة.

وكان الوداد قد ضمن تأهله بالفعل في الجولة الماضية، واحتاج إلى نقطة وحيدة لضمان الصدارة، لكنه لم يحصّلها.

انتقل إلى أسفل لمطالعة موقف المجموعة في الجولة الأخيرة وحسابات التأهل والصدارة.

وأدار المباراة تحكيميًا المصري إبراهيم نور الدين الذي أشهر البطاقة الحمراء مرتين في وجه كايزر تشيفز، لـ دانييل أكبي حارس المرمى في الشوط الأول، وللصربي سمير نوركوفيتش في الشوط الثاني.

واضطر نور الدين إلى إقصاء أكبي في الدقيقة 41 بسبب لمس الكرة خارج منطقة جزائه.

هذا لم يمنع كايزر تشيفز من خطف هدف ثمين في الدقيقة 48 برأسية باركر (35 عاما) مهاجم ريد ستار بلجراد وتفينتي السابق، والذي شارك مع البافانا بافانا في مونديال 2010.

ورغم النقص العددي لم يستطع الوداد العودة في النتيجة طوال الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 89 تحصّل الصربي نوركوفيتش على بطاقة صفراء ثانية وغادر الملعب مطرودا بعد تدخل بالمرفق على لاعب الوداد.

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وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز هورويا الغيني على مضيفه بترو أتليتكو دي لواندا الأنجولي بهدف وحيد في ملعب 11 نوفمبر.

وسجّل سيكو كامارا هدف هورويا الوحيد الثمين في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

ليرفع هورويا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن كايزر تشيفز، فيما تجمّد رصيد بترو أتليتكو عند نقطة وحيدة وودّع المنافسات رسميًا.

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حسابات التأهل

في الجولة الأخيرة بعد أسبوع يستقبل الوداد نظيره بترو أتليتكو، فيما يحل كايزر تشيفز ضيفا على هورويا.

فيما يخص الوداد، فالفوز أو التعادل يضمن له الصدارة، وقد يخسر ويتصدر حال تعادل كايزر تشيفز مع هورويا في المباراة الأخرى.

أمّا في مباراة هورويا وكايزر تشيفز، فالفائز يعبر تلقائيًا إلى الدور المقبل.

أمّا التعادل 0-0 فيعني صعود هورويا بفارق الأهداف الإجمالي في المجموع، لتساوي الفريقين وقتها في المواجهات المباشرةً بعد التعادل ذهابا 0-0.

بينما لو تعادل الفريقان بنتيجة إيجابية (1-1 أو أكثر) يصعد وقتها كايزر تشيفز مستفيدا من أفضلية الأهداف المُسجلة خارج الأرض في مواجهتيه المباشرتين مع هورويا.