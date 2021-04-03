قمصان: التعادل في الوقت القاتل مع المريخ يعكس شخصية الأهلي
السبت، 03 أبريل 2021 - 19:54
كتب : حسام نور الدين
عبر سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي عن سعادته بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني.
وتأهل الأهلي لدور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)
وقال قمصان عبر موقع الأهلي الرسمي: "التعادل مع المريخ في الوقت القاتل يعكس شخصية الأهلي وروح اللاعبين، وطموحاتنا كبيرة للاحتفاظ بالبطولة".
وأضاف "الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة عن ضرورة العودة والتحلي بشخصية الأهلي".
وأكد قمصان "أرضية الملعب لم تكن جيدة، بالإضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة التي أجبرت الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية".
وأتم تصريحاته "الفريق البطل لا يخشى مواجهة أحد، والأهلي فريق كبير ويملك مقومات البطولة والعبرة دائما بالنهايات".