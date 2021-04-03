قمصان: التعادل في الوقت القاتل مع المريخ يعكس شخصية الأهلي

السبت، 03 أبريل 2021 - 19:54

كتب : حسام نور الدين

هدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في المريخ

عبر سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي عن سعادته بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني.

وتأهل الأهلي لدور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عبر موقع الأهلي الرسمي: "التعادل مع المريخ في الوقت القاتل يعكس شخصية الأهلي وروح اللاعبين، وطموحاتنا كبيرة للاحتفاظ بالبطولة".

وأضاف "الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة عن ضرورة العودة والتحلي بشخصية الأهلي".

وأكد قمصان "أرضية الملعب لم تكن جيدة، بالإضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة التي أجبرت الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية".

وأتم تصريحاته "الفريق البطل لا يخشى مواجهة أحد، والأهلي فريق كبير ويملك مقومات البطولة والعبرة دائما بالنهايات".

الأهلي سامي قمصان المريخ
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