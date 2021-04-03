مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل

في مفاجأة كبرى أشعلت صراع التأهل أكثر وأكثر في مجموعة الزمالك، فاز تونجيث على الترجي.

فاز تونجيث على الترجي بهدفين مقابل هدف على ملعب تونجيث، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محمد علي بن رمضان هدف الترجي، فيما سجل سيرجي نيانج، وجبريل صالح هدفا تونجيث.

الفوز رفع رصيد تونجيث إلى 4 نقاط مرتقيا للمركز الثالث على حساب الزمالك، فيما تجمد رصيد الترجي عند 10 نقاط في المركز الأول وقد ضمنوا التأهل سلفا.

تقدم الترجي بهدف أول في الدقيقة الـ28 من كرة ثابتة نفذها بشكل رائع في المقص الأيسر.

أصحاب الأرض أدركوا التعادل بشكل أروع في الدقيقة الـ38 من خلفية مزدوجة رائعة لـ سيرجي نيانج، سكنت شباك فاروق بن مصطفى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

أنيس البدري شارك مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة الـ58 بدلا من خالد عبد الباسط.

طه ياسين الخنيسي شارك أيضا في الدقيقة الـ67 بدلا من سيرديك جبو.

وفي الدقيقة الـ72 جاء الهدف المفاجئ. عرضية من بابا ساخو، قابلها جبريل صالح برأسية في المرمى مسجلا الثاني، لينتهي اللقاء بفوز تونجيث بهدفين مقابل هدف.

الفوز هو الأول في تاريخ تونجيث بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، فيما هي الخسارة الأولى للترجي هذا الموسم في البطولة.

ويلعب الزمالك بعد قليل مع مولودية الجزائر في الجولة ذاتها من المجموعة.