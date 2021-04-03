تشكيل المولودية – بن ساحة وبلخير يقودان الهجوم أمام الزمالك
السبت، 03 أبريل 2021 - 19:37
كتب : FilGoal
أعلن عبد القادر عمراني المدير الفني لـ مولودية الجزائر عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.
وشهد التشكيل الاعتماد على طريقة 4-3-3 في حضور بلال بن ساحة وعبد النور بلخير وعبد الحق عبد الحفيظ في خط الهجوم.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز للإبقاء على آمال التأهل إلى الدور ربع النهائي.
تشكيل مولودية الجزائر:
حراسة المرمى: فريد شعال
خط الدفاع: عبد الرحمن حشود – محمد مرواني – معاد حداد – بلقاسم براهيمي
خط الوسط: ميلود ربيعي – شمس الدين حراق – توفيق عدادي
خط الهجوم: بلال بن ساحة – عبد النور بلخير- عبد الحق عبد الحفيظ