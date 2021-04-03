تشكيل المولودية – بن ساحة وبلخير يقودان الهجوم أمام الزمالك

أعلن عبد القادر عمراني المدير الفني لـ مولودية الجزائر عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل الاعتماد على طريقة 4-3-3 في حضور بلال بن ساحة وعبد النور بلخير وعبد الحق عبد الحفيظ في خط الهجوم.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز للإبقاء على آمال التأهل إلى الدور ربع النهائي.

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تشكيل مولودية الجزائر:

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: عبد الرحمن حشود – محمد مرواني – معاد حداد – بلقاسم براهيمي

خط الوسط: ميلود ربيعي – شمس الدين حراق – توفيق عدادي

خط الهجوم: بلال بن ساحة – عبد النور بلخير- عبد الحق عبد الحفيظ