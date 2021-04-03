تشكيل الزمالك – مروان حمدي يقود الهجوم أمام مولودية الجزائر

يقود مروان حمدي هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر، فيما يحرس محمود عبد الرحيم "جنش" المرمى.

أعلن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك شهد تواجد مروان حمدي كمهاجم أساسي، فيما يبدأ شيكابالا على اجلناح الأيمن بعد إصابة زيزو.

ويبدأ أحمد فتوح كظهير أيسر بعد العودة من الإيقاف في اللقاء السابق.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محموج عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: شيكابالا – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مروان حمدي.

من جهة أخرى، يتواجد محمد عبد الغني وعبد الله جمعة على مقاعد البدلاء، بجانب حميد أحداد كورقة هجومية بعد إصابة زيزو.

يتواجد أيضا إمام عاشور كورقة رابحة، فيما خرج حسام أشرف ومحمد عواد من قائمة اللقاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر.

الهجوم: حميد أحداد.