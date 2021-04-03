عبد الحفيظ: حققنا الهدف الأساسي من المجموعات.. ولم نكن في حالتنا أمام المريخ

اعترف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بعدم ظهور فريقه بمستوى جيد أمام المريخ السوداني.

وتأهل الأهلي لدور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "دخلنا مواجهة المريخ بشكل سيئ جدا ولعبنا شوط أول بمستوى ضعيف وتأخرنا بهدفين وكان من الممكن أن تصل النتيجة إلى ثلاثية، ولكن دخلنا الشوط الثاني بشكل أفضل نسبيا واستطعنا تحقيق التعادل".

وأضاف "الهدف الأساسي من دور المجموعات هو التأهل ونجحنا في تحقيق ذلك".

وأكمل "سوف ننتظر قرعة البطولة لمعرفة خصمنا في دور الـ8 لأن الأمور حسمت بشكل نهائي في المجموعة".

وواصل "تنتظرنا مباراة مهمة أمام سيمبا ونريد أن نقدم خلالها مستوى مميز ثم نبدأ الاستعداد لمباراتي كأس مصر ضد النصر والزمالك في الدوري".

وشدد "كرة القدم تعيط دروسا مجانية كل يوم وهي نفس الدروس لا تتغير أبدا، تحترم منافسك وتستعد جيدا للمباراة سوف تحقق الفوز".

واستمر في تصريحاته "يحسب لنا القدرة على العودة بعد التأخر بهدفين وتحقيق التعادل".

وأشار "في البطولات الكبيرة نتيجة المباراة تتوقف على حسب حالة الفريق، ونحن لم نكن في حالتنا أمام المريخ وكان من الوراد أن نخسر".

وأوضح "العام الماضي تأهلنا من نفس الملعب أمام الهلال وحصدنا اللقب، أتمنى أن يكون ذلك فأل حسن لنا".

وأردف "كذلك آخر 3 بطولات إفريقية فاز بها الأهلي تأهل من دور المجموعات بـ11 نقطة، وأتمنى أن يكون ذلك فأل حسن لنا".

وأتم تصريحاته "هناك نقاط تحول في كل مباراة، كان من الممكن أن نسجل مبكرا ونخسر، وكان من الممكن أن نسجل أيضا إذا استمرت المباراة 5 دقائق أكثر".