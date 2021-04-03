انتهت في مجموعة الزمالك - تونجيث (2)-(1) الترجي.. فوز أول للفريق السنغالي

السبت، 03 أبريل 2021 - 17:38

كتب : FilGoal

الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونجيث والترجي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز تونجيث على الترجي

ق. 72 جووول ثاني لتونجيث عن طريق جبريل صالح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 جووول التعادل بطريقة رائعة عن طريق نيانج من خلفية مزدوجة رائعة.

ق. 27 جووول أول للترجي. كرة ثابتة ينفذها محمد علي بن رمضان بشكل رائع في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

في إفريقيا الترجي تونجيث
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