انتهت في مجموعة الزمالك - تونجيث (2)-(1) الترجي.. فوز أول للفريق السنغالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونجيث والترجي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز تونجيث على الترجي

ق. 72 جووول ثاني لتونجيث عن طريق جبريل صالح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 جووول التعادل بطريقة رائعة عن طريق نيانج من خلفية مزدوجة رائعة.

ق. 27 جووول أول للترجي. كرة ثابتة ينفذها محمد علي بن رمضان بشكل رائع في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة