مجموعة الأهلي - سيمبا يدك شباك فيتا كلوب برباعية ويكتب تأهلا تاريخيا لم يحدث من قبل

حجز سيمبا التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالفوز 3-1 على فيتا كلوب الكونغولي على ملعب بنجامين مكابي.

نتيجة قادت الأهلي إلى التأهل إلى ربع النهائي رغم تعادله من المريخ السوداني في التوقيت ذاته 2-2.

وتأهل الأهلي رفقة سيمبا متفوقين على فيتا كلوب للمرة الثانية بعدما سبق أن تأهل الفريقان في نسخة 2018-2019.

وأصبح الترتيب كالآتي: سيمبا 13 – الأهلي 8 – فيتا كلوب 4 – المريخ 2.

سيمبا والأهلي يتأهلان رسميًا لدور ربع النهائي من المجموعة الأولى بدوري الأبطال.✅#في_إفريقيا pic.twitter.com/DnV1SGdVmM — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 3, 2021

الأهداف جاءت عن طريق: لويس ميكيسوني ولاري بواليا وكلوتس تشاما (هدفين)، فيما سجل زيمانجا سوزي هدف الضيوف.

فوز رفع رصيد سيمبا إلى 13 نقطة في الصدارة، والتي يحصدها الفريق في تاريخه لأول مرة.

الفريق التنزاني شارك في دور المجموعات 3 مرات، في 2003 حصد المركز الثالث وودع في مجموعة الإسماعيلي.

في 2018-19 تأهل رفقة الأهلي متفوقا على فيتا كلوب أيضا لكن في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وفي النسخة الحالية حصد 13 نقطة كأكثر عدد من النقاط حققها.

وأصبح هدف سوزي أول هدف يستقلبه سيمبا في دور المجموعات النسخة الحالية بعد 4 مباريات دون استقبال أهداف.

The Tanzanian giants are off to the #TotalCAFCL knockout stages! ✈️🎟️@SimbaSCTanzania ... 𝙍𝙊𝘼𝙍! 🦁 pic.twitter.com/NKN8dSe4OA — Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 3, 2021

وصف المباراة

لقاء هجومي كان هو شعار الشوط الأول، تمريرة ثنائية بين مهاجمي سيمبا تنتهي بتسديدة ضعيفة من تشاما في يد الحارس في الدقيقة 12 كأول تهديد لسيمبا في اللقاء.

رد فيتا كلوب جاء قويا لكن شابه الرعونة بتسديدة من ماليلي في الدقيقة 16 بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي 120 ثانية كاد سيمبا أن يفتتح التسجيل، الأولى في الدقيقة 17 عرضية متقنة من الجهة اليسرى تصل إلى ماجولو لكن رأسيته مرت أعلى بقليل من العارضة.

وفي الدقيقة التالية كاد تشاما أن يسجل هدف التقدم لكن تسديدته من داخل المنطقة من الجهة اليسرى ارتطمت بالشباك الخارجية.

أول الغيث قطرة

احتاج سيمبا لخدمات لاعبه لويس ميسيكوني الذي استقبل عرضية تشاما الذي توغل من الجهة اليسرى وسدد كرة صاروخية من داخل المنطقة في أقصى الزواية اليسرى للحارس معلنا الأول في الدقيقة 31.

هدف ثالث لمسيكوني في النسخة الحالية من دوري الأبطال بعدما هز شباك الأهلي والمريخ من قبل.

وفي الدقيقة التالية مباشرة سجل زيمانجا سوزي هدف التعادل لفيتا كلوب بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف أول تستقبله شباك سيمبا في دور المجموعات بعد 292 دقيقة حافظ فيها الفريق على نظافة شباكه.

كريس موجالو كاد أن يسجل هدف الثاني لسيمبا لكنه أهدر انفرادا محققا أمام تألق الحارس سيمون أموسولا في الدقيقة 36.

تشاما أثبت تألقه وسجل هدف سيمبا الثاني بعد عرضية من الجهة اليسرى شتتها الدفاع لتصل إلى لاعب الاتحاد السكندري السابق الذي راوغ المدافع وسدد كرة أرضية قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.

هدوء الشوط الثاني

لم يشهد الشوط الثاني نفس كم الفرص المحققة التي شهدها الشوط الأول، البديل لاري بواليا سجل هدف سيمبا الثالث بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64 من صناعة تشاما، لم يتحرك الحارس لها.

وكاد تشاما أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 71 لكن كرت جاءت في الشباك الخارجية.

الزامبي اختتم أهداف اللقاء بالهدف الثاني له والرابع لفريقه بعدما راوغ داخل منطقة الجزاء المدافع مرتين وسجل بسهولة في الشباك، قائدا سيمبا لتأهل تاريخي.