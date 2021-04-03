مناوشات بين الشناوي وهاني مع نهاية الشوط الأول.. وتصالحهما قبل الثاني

السبت، 03 أبريل 2021 - 16:16

كتب : FilGoal

مناوشات بين الشناوي وهاني مع نهاية الشوط الأول لمباراة المريخ ضد الأهلي

شهد نهاية الشوط الأول بين المريخ السوداني والأهلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مناوشات بين محمد الشناوي حارس الفريق، ومحمد هاني ظهيره الأيمن.

ونقلت كاميرات البث خلافا واضحا بين الثنائي، استدعى تدخل اللاعبين للتهدئة.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر هاني وهما يتحدثان ويتصافحان، في إشارة لتصالحهما.

وتقدم المريخ في الشوط الأول 2-0، كما أهدر ركلة جزاء في شوط كارثي للأحمر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط.

ويتقدم سيمبا في نهاية الشوط الأول على فيتا كلوب، 2-1.

الأهلي المريخ في إفريقيا
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