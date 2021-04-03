مناوشات بين الشناوي وهاني مع نهاية الشوط الأول.. وتصالحهما قبل الثاني
السبت، 03 أبريل 2021 - 16:16
كتب : FilGoal
شهد نهاية الشوط الأول بين المريخ السوداني والأهلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مناوشات بين محمد الشناوي حارس الفريق، ومحمد هاني ظهيره الأيمن.
محمد هاني
النادي : الأهلي
ونقلت كاميرات البث خلافا واضحا بين الثنائي، استدعى تدخل اللاعبين للتهدئة.
#المريخ_الأهلي ⚽️🔥
😠محمد الشناوي ينفعل ويفقد أعصابه على دفاعات الأهلي
💬 هل دفاع الأهلي هو المسؤول عن تأخر الفريق في الشوط الأول؟#دوري_أبطال_أفريقيا | #الاهلي | #المريخ | #الأهلى_المريخ pic.twitter.com/VHaK9CWPqB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 3, 2021
ومع بداية الشوط الثاني، ظهر هاني وهما يتحدثان ويتصافحان، في إشارة لتصالحهما.
وتقدم المريخ في الشوط الأول 2-0، كما أهدر ركلة جزاء في شوط كارثي للأحمر.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط.
ويتقدم سيمبا في نهاية الشوط الأول على فيتا كلوب، 2-1.