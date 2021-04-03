انتهت مجموعة الأهلي - سيمبا (4) (1) فيتا كلوب.. تأهل تاريخي
السبت، 03 أبريل 2021 - 14:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيمبا وفيتا كلوب، ضمن المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، التي تضم الأهلي كذلك.
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انتهت
ق 84: جووول رابع لتشاما بعد مراوغة المدافع مرتين داخل منطقة الجزاء وسدد بسهولة في الشباك.
ق 71: تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتشاما في الشباك الخارجية لمرمى فيتا كلوب.
ق 64: جووول ثالث لسيمبا.. تشاما يمهد لـ لاري بواليا ليسدد كرة أرضية قوية تسكن الشباك دون أن يتحرك الحارس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: عرضية من الجهة اليسرى يشتتها الدفاع لتصل إلى تشاما الذي يراوغ ومن ثم يسدد أرضية على يمين الحارس.
ق 36: كريس موجالو يُهدر فرصة التقدم لسيمبا ويهدر انفراد تام بالحارس الذي تصدى للكرة بسهولة.
ق 33: هدف التعادل لفيتا كلوب بتسديدة من زيمانجا سوزي من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزواية اليمني أرضية.
ق 31: تشاما يتوغل من الجهة اليسرى ويرسل عرضية أرضية يسددها لويس ميكيسوني في الشباك بكل قوة معلنا تقدم سيمبا.
ق 18: محاولات سيمبا تتواصل.. وتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الشباك الخارجية لمرمى فيتا كلوب.
ق 17: عرضية متقنة من الجهة اليمنى يرتقي لها مهاجم سيمبا برأسية تصطدم بالأرض ثم تمر أعلى من العارضة.
ق 16: عرضية من داخل منطقة الجزاء تصل إلى كالالا مهاجم فيتا كلوب الخالي من الرقابة ويسدد برعونة يتصدى لها الحارس.
ق 12: تمريرة ثنائية بين لاعبي سيمبا، على حدود منطقة الجزاء تنتهي بتسديدة ضعيفة في يد الحارس.
بداية اللقاء