انتهت في إفريقيا - المريخ (2) - (2) الأهلي.. تعادل قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المريخ السوداني والأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط.

وسيضمن الأهلي عبوره إلى الدور التالي حال انتصاره على المريخ.

تعرف على تشكيل الفريقين، وطالع أحداث المباراة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة

ق93: هدف قاااااااااااتل للأهلي

ق80: جووووول بانون يقلص الفارق من نقطة الجزاء

ق79: ضربة جزاء للأهلي بعد تدخل قوي على طاهر محمد طاهر.

ق76: رأسية بواليا فوق عارضة المريخ.

ق68: حسين الشحات ووليد سليمان يشاركان بدلا من ديانج ومحمد شريف

ق66: توني أوجو ينفرد بعد تعاون مع سيف تيري، ويسدد في القائم.

ق57: ضغط من تيري ويخطف الكرة من دفاع الأهلي ويسدد لكن الشناوي يتصدى.

ق47: أول فرصة للأهلي في الشوط الثاني. شريف ينفرد ويسدد لكن محمد المصطفى حارس المرمى يتصدى.

انطلاق الشوط الثاني بمصالحة بين هاني والشناوي، وتغييران بمشاركة والتر بواليا وطاهر محمد طاهر بدلا من مروان محسن وجونيور أجايي.

نهاية الشوط بمناوشات بين محمد هاني والشناوي وتدخل من لاعبي الفريق للتهدئة.

نهاية الشوط الأول

ق45+2: رمضان عجب يسدد ركلة الجزاء خارج المرمى.

ق45: سيناريو لا يصدق. ضربة جزاء للمريخ على بدر بانون.

ق42: إنذار على عبد الرحمن كرنقو بعد تدخل قوي على أيمن أشرف

ق36: سيف تيري يضيف الثاني بعد بينية انفرد على إثرها بالشناوي ويضع الكرة في المرمى.

ق33: إنذار لأيمن أشرف في الكرة السابقة بعد تدخله ضد مدافع المريخ.

ق31: كرة ثابتة لعبها أفشة داخل المنطقة، حاول أيمن أشرف لعبها مقصية لكنه ضرب رأس تمبش مدافع المريخ. توتر كبير بين لاعبي الفريقين بعد الكرة.

ق28: تدخل قوي وإنذار لرمضان عجب، حالة من التوتر في الملعب.

ق27: هدف سوداني مفاجئ. رمضان عجب يسجل من رأسية رائعة بعد كرة عالية من وسط الملعب.

ق24: إنذار لمحمد محمود لاعب وسط المريخ بعد تدخل قوي على أفشة

ق18: مروان محسن يسدد لكن قرنقو يحمي مرماه بالرأس، وركنية للأحمر.

ق16: أول خطورة للأهلي. السولية يلعب كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء، يحولها مروان محسن برأسية لمحمد شريف الذي حاول إدخالها المرمى لكن حارس المريخ يتدخل والكرة تعلو العارضة.

ق7: اختراق من أفشة وتسديدة لكن الكرة في أجسام الدفاع السوداني.

ق4: سيف تيري كاد ينفرد بالشناوي لكنه في وضعية تسلل

انطلاق المباراة