تشكيل المريخ – سيف تيري يقود الهجوم ضد الأهلي.. رمضان عجب أساسي

يشارك رمضان عجب نجم المريخ السوداني كأساسي في تشكيل فريقه، ضد الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقود الدولي المنتشي بتأهل السودان لكأس أمم إفريقيا سيف تيري خط هجوم الفريق، في التشكيل الذي ضم:

حراسة المرمى: محمد المصطفى

الدفاع: عبد الرحمن كرنقو - صلاح نمر - أحمد موسى تمبش - بخيت خميس

الوسط: ضياء الدين محجوب - محمد الرشيد - رمضان عجب - السماني الصاوي- توني ايدجوماري

الهجوم: سيف تيري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط.

وسيضمن الأهلي عبوره إلى الدور التالي حال انتصاره على المريخ.