تشكيل الأهلي – مروان وشريف يقودان الهجوم.. موسيماني بنفس اختيارات فيتا أمام المريخ

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه، لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ولم يغير موسيماني على التشكيل الذي هزم فيتا كلوب 3-0 في الجولة الرابعة، مخيرا البدء بمحمد شريف ومروان محسن كثنائي هجومي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن

البدلاء: علي لطفي - سعد سمير - أحمد رمضان "بيكهام" - وليد سليمان - حسين الشحات - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر.

وبالتالي، استبعد موسيماني كل من رامي ربيعة وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد نبيل "كوكا" ومصطفى شوبير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط.

وسيضمن الأهلي عبوره إلى الدور التالي حال انتصاره على المريخ.