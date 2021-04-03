تشكيل الأهلي – مروان وشريف يقودان الهجوم.. موسيماني بنفس اختيارات فيتا أمام المريخ

السبت، 03 أبريل 2021 - 13:18

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المريخ

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه، لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ولم يغير موسيماني على التشكيل الذي هزم فيتا كلوب 3-0 في الجولة الرابعة، مخيرا البدء بمحمد شريف ومروان محسن كثنائي هجومي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

أخبار متعلقة
سيناريوهات تأهل الأهلي والزمالك من مجموعتيهما في دوري أبطال إفريقيا تشكيل الأهلي المتوقع – مروان محسن وشريف يقودان الهجوم ضد المريخ السوداني عبد الحفيظ: المريخ عاملنا بشكل رائع ولبى كل احتياجات الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن

البدلاء: علي لطفي - سعد سمير - أحمد رمضان "بيكهام" - وليد سليمان - حسين الشحات - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر.

وبالتالي، استبعد موسيماني كل من رامي ربيعة وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد نبيل "كوكا" ومصطفى شوبير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط.

وسيضمن الأهلي عبوره إلى الدور التالي حال انتصاره على المريخ.

المريخ الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر مجموعة الزمالك - تونجيث ضد الترجي 32 ثاتيه | دوري أبطال إفريقيا
مؤمن زكريا يشارك في تتويج بطل كأس الإمارات دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري التركي - هاتيا سبور ضد جالاتا سراي.. مصطفى محمد أساسي 6 دقيقة | أوروبا
مباشر الدربي - تورينو ضد يوفنتوس 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل يوفنتوس – رونالدو وموراتا يقودان الهجوم في الدربي 12 دقيقة | الدوري الإيطالي
شبح الأهلي يتأهل لربع نهائي لدوري الأبطال رغم التعادل أمام المريخ واستمرار العقدة 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة الأهلي - سيمبا يدك شباك فيتا كلوب برباعية ويكتب تأهلا تاريخيا لم يحدث من قبل 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد أساسي أمام هاتاي سبور 48 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك