انتهت في إنجلترا - تشيلسي (2) (5) وست بروميتش ألبيون.. نهاية المباراة
السبت، 03 أبريل 2021 - 13:09
كتب : FilGoal
يستضيف تشيلسي نظيره وست بروميتش ألبيون على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق91: روبنسون يسجل الخامس في مرمى تشيلسي
ق70: ماونت يسجل الهدف الثاني لتشيلسي
ق68: مباي دياني يسجل الهدف الرابع لوست بروميتش ألبيون
ق63: روبنسون يسجل الهدف الثالث بطريقة رائعة
ق60: إدوارد ميندي ينقذ تشيلسي من الهدف الثالث بعدما تصدى لتسديدة بيريرا
ق54: ماونت يسدد ركلة حرة مباشرة تمر بجوار القائم الأيمن
ق49: ألونسو يسدد كرة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لكنها تصطدم بالقائم الأيمن
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق49: بيريرا يسجل الهدف الثاني لوست بروميتش ألبيون
ق46: ماتيوس بيريرا يسجل التعادل لوست بروميتش ألبيون
ق44: رييس جيمس يهدر فرصة الهدف الثاني لتشيلسي.
ق37: خروج برانسيلاف إيفانوفيتش للإصابة بعد نزوله في الدقيقة 24.
ق29: طرد تياجو سيلفا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
ق27: بولسيتش يسجل الهدف الأول لتشيلسي بعد متابعة تسديدة ألونسو في المرمى
ق27: ألونسو يسدد ركلة حرة وتضرب القائم الأيسر
ق20: ألونسو كاد أن يسجل الهدف الأول لتشيلسي
ق5: سيطرة متبادلة من الفريقين على الكرة
بداية المباراة