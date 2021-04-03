انتهت في إنجلترا - تشيلسي (2) (5) وست بروميتش ألبيون.. نهاية المباراة

السبت، 03 أبريل 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو تشيلسي ضد وست بروميتش ألبيون

يستضيف تشيلسي نظيره وست بروميتش ألبيون على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق91: روبنسون يسجل الخامس في مرمى تشيلسي

ق70: ماونت يسجل الهدف الثاني لتشيلسي

ق68: مباي دياني يسجل الهدف الرابع لوست بروميتش ألبيون

ق63: روبنسون يسجل الهدف الثالث بطريقة رائعة

ق60: إدوارد ميندي ينقذ تشيلسي من الهدف الثالث بعدما تصدى لتسديدة بيريرا

ق54: ماونت يسدد ركلة حرة مباشرة تمر بجوار القائم الأيمن

ق49: ألونسو يسدد كرة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لكنها تصطدم بالقائم الأيمن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49: بيريرا يسجل الهدف الثاني لوست بروميتش ألبيون

ق46: ماتيوس بيريرا يسجل التعادل لوست بروميتش ألبيون

ق44: رييس جيمس يهدر فرصة الهدف الثاني لتشيلسي.

ق37: خروج برانسيلاف إيفانوفيتش للإصابة بعد نزوله في الدقيقة 24.

ق29: طرد تياجو سيلفا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق27: بولسيتش يسجل الهدف الأول لتشيلسي بعد متابعة تسديدة ألونسو في المرمى

ق27: ألونسو يسدد ركلة حرة وتضرب القائم الأيسر

ق20: ألونسو كاد أن يسجل الهدف الأول لتشيلسي

ق5: سيطرة متبادلة من الفريقين على الكرة

بداية المباراة

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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