النسر سيواصل الدفاع عن الثعالب.. إيهيناتشو يجدد عقده مع ليستر سيتي

السبت، 03 أبريل 2021 - 12:08

كتب : FilGoal

كيليتشي إيهيناتشو

جدد النيجيري كيليتشي إيهيناتشو تعاقده مع ليستر سيتي حتى عام 2024.

ونشر ليستر سيتي بيانا رسميا عبر موقعه أعلن فيه عن توقيع إيهيناتشو على العقد الجديد.

وقال إيهيناتشو لموقع ناديه الرسمي: "لا أستطيع أن أصف شعوري لكني متحمس للغاية".

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وأضاف "أنا سعيد، إنها لحظة عظيمة لأن ليستر سيتي منحني عقدا جديدا".

تجديد إيهيناتشو لتعاقده يأتي بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وتوج إيهيناتشو بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس بعدما سجل 5 أهداف خلال 3 مباريات ليصبح رابع لاعب نيجيري يتوج بالجائزة بعد جاي جاي أوكوتشا وبيتر أوديموينجي وأوديون إيجالو.

وانتقل إيهيناتشو لليستر سيتي عام 2017 قادما من مانشستر سيتي.

ولعب إيهيناتشو (24 عاما) 117 مباراة مع ليستر سيتي وسجل 32 هدفا وصنع 17.

كيليتشي إيهيناتشو ليستر سيتي
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