سيناريوهات تأهل الأهلي والزمالك من مجموعتيهما في دوري أبطال إفريقيا

بعد أسبوعين من التوقف بسبب أجندة فيفا، تُستأنف مباريات دوري أبطال إفريقيا بالجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويذكر FilGoal.com متابعيه بسيناريوهات تأهل الأهلي والزمالك من المجموعة الأولى، والرابعة، على الترتيب.

الأهلي

الأهلي في السودان لمواجهة المريخ وسيخرج فيتا كلوب لمواجهة سيمبا في تنزانيا.

والأقرب هو فوز الأهلي وسيمبا على المريخ وفيتا.

ليكون الترتيب بعد المباراة تصدر سيمبا برصيد 13 نقطة، والأهلي في المركز الثاني بـ10 نقاط.

ثم فيتا ثالثا بـ4 نقاط والمريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ليتأهل الأهلي رسميا بعد نهاية الجولة الخامسة.

ونأتي للجولة الأخيرة وهي جولة تحديد المراكز ومباراة بين الثنائي المتأهل الأهلي وسيمبا في استاد القاهرة.

وفي هذه الجولة يجب على الأهلي الفوز على سيمبا بفارق هدفين لضمان التأهل في صدارة المجموعة.

لأن فوز الأهلي على سيمبا بفارق هدفين يمنحه أفضلية في المواجهات المباشرة مع الفريق التنزاني بعدما خسر منه في الذهاب بهدف دون رد.

ليصل الأهلي أيضا إلى النقطة 13 بالتساوي مع سيمبا ويتفوق عليه في الصدارة بحساب المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ماذا لو تعادل الأهلي أو خسر أمام المريخ في السودان؟

سيصل الأهلي إذا تعادل مع المريخ إلى النقطة 8 ويظل في المركز الثاني خلف سيمبا الذي لديه فرص كبيرة للفوز على فيتا كلوب.

وقتها سيتأهل الأهلي رسميا في حال التعادل إذا حقق سيمبا الفوز على فيتا.

ولكن في حال خسارة الأهلي من المريخ سيكون عليه الفوز على سيمبا في القاهرة لضمان التأهل، لأن فيتا سيلعب مع المريخ في الجولة الأخيرة في الكونغو وبنسبة كبيرة سيحقق الفوز.

من أجل احتلال الأهلي صدارة المجموعة يحتاج إلى الفوز على المريخ ثم على سيمبا في القاهرة بفارق هدفين.

ولكن إذا تعثر الأهلي في السودان أمام المريخ سواء بالتعادل أو الخسارة، سيكون الفوز على سيمبا في القاهرة كافيا لضمان تأهله إلى ربع النهائي ولكن في المركز الثاني.

الزمالك

سيذهب الزمالك في المباراة المقبلة لمواجهة المولودية في الجزائر، وسيخرج الترجي أيضا للقاء نظيره تونجيث السنغالي.

وأصبحت نتيجة مباراة الترجي وتونجيث غير هامة للزمالك. فالأول ضمن التأهل والثاني غادر البطولة.

إذا سيكون على الزمالك تحقيق الفوز ولا غيره على المولودية في الجزائر.

الفوز فقط يبقي على آمال الزمالك في التأهل قبل الجولة الأخيرة. وأي نتيجة أخرى تنهي المنافسة في المجموعة بتأهل المولودية مع الترجي.

وفي حالة فوز الزمالك على المولودية في الجزائر، سيكون عليه أيضا الفوز بعد ذلك على تونجيث السنغالي في القاهرة.

ولكن كل الأنظار لن تكون في استاد القاهرة بل في العاصمة التونسية بالتحديد في ملعب رادس لمشاهدة مباراة الترجي ضد مولودية الجزائر.

لأن الزمالك لن يتأهل سوى بعد خسارة المولودية من الترجي في تونس.

وأي نتيجة أخرى في تلك المباراة بخلاف فوز الترجي على المولودية لن يتأهل الزمالك.

يحتاج الزمالك للفوز في المباراتين المقبلتين خارج ملعبه على المولودية وفي القاهرة على تونجيث، مع خسارة الفريق الجزائري أمام الترجي في تونس.