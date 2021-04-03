تشكيل الزمالك المتوقع – جنش يحرس المرمى.. مفاضلة في الهجوم ضد المولودية

السبت، 03 أبريل 2021 - 11:07

كتب : إبراهيم رمضان

أوباما يهدر أحد فرص الزمالك أمام مولودية الجزائر

يدخل الزمالك مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بهدف واحد فقط هو الفوز من أجل محاولة الاستمرار في البطولة.

ويفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون، بين الثنائي مروان حمدي، وحميد أحداد، لقيادة هجوم الفريق في الجزائر.

بعيدا، عن الهجوم، فإن من المنتظر أن يحرس محمود عبد الرحيم "جنش" حراسة المرمى في التشكيل الذي من المتوقع أن يضم..

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مروان حمدي (حميد أحداد)

ويحتاج الزمالك للفوز ضد المولودية، والفوز في الجولة السادسة ضد تونجيث السنغالي، وانتظار فوز الترجي على المولودية في ذات الجولة، للتأهل لدور الثمانية.

مولودية الجزائر الزمالك في إفريقيا
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