تشكيل الأهلي المتوقع – مروان محسن وشريف يقودان الهجوم ضد المريخ السوداني

من المتوقع أن يقود مروان محسن، ومحمد شريف، هجوم الأهلي، في مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بثنائي هجومي كما لعب ضد فيتا كلوب، من المنتظر أن يلعب بيتسو موسيماني بنفس الطريقة ضد المريخ السوداني خارج الديار.

وبالتالي، من المنتظر أن يضم التشكيل..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط.

وسيضمن الأهلي عبوره إلى الدور التالي حال انتصاره على المريخ.