مواعيد مباريات السبت 3 أبريل 2021.. الأهلي والزمالك في يوم كروي ناري

السبت، 03 أبريل 2021 - 10:41

كتب : FilGoal

حميد أحداد مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

تستمر منافسات دوري أبطال إفريقيا بمواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ويبرز منها اليوم مباراة المريخ السوداني ضد الأهلي، في المجموعة الأولى، ومولودية الجزائر ضد الزمالك في المجموعة الرابعة.

اليوم السبت يدشن رسميا انتهاء أجندة فيفا، واستعادة الكرة المحلية والأوروبية لأجوائها.

ففي إسبانيا، يواجه ريال مدريد إيبار ضمن عدة مباريات، فيما تعد مباراة أرسنال وليفربول أقوى مباريات اليوم في إنجلترا.

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وفي الدوري، سنرى إيهاب جلال لأول مرة مع الإسماعيلي الذي يستضيف سيراميكا كليوباترا، بينما يستضيف المصري طلائع الجيش.

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مواعيد مباريات السبت 3 أبريل 2021
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