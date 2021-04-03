"راتبه لا يمثل مشكلة".. ديلي ميل: تشيلسي مهتم بخدمات أجويرو

يُبدى تشيلسي اهتماما بالتعاقد مع سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إدارة تشيلسي مهتمة بالتوقيع مع أجويرو.

وأشار التقرير إلى أن راتب أجويرو الذي يُقدر بـ13 مليون جنيه استرليني لا يمثل أي مشكلة لإدارة تشيلسي.

وأوضح التقرير أن أجويرو يرفض فكرة اللعب لمانشستر يونايتد الغريم التقليدي لمانشستر سيتي أما ليفربول فلن يهتم بالهداف الأرجنتيني لأن الأولوية لتدعيم الدفاع في الموسم المقبل.

وأعلن مانشستر سيتي رحيل أجويرو عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد رحلة دامت لـ 10 مواسم في إنجلترا.

وكان أجويرو قد انتقل لمانشستر سيتي عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

ولعب أجويرو (32 عاما) 14 مباراة فقط هذا الموسم وسجل 3 أهداف.

ويعد أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي برصيد 257 هدفا.