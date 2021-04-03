الزمالك يوافق على اصطحاب طاقم حكام مصري من الجزائر إلى القاهرة

السبت، 03 أبريل 2021 - 00:25

كتب : إبراهيم رمضان

محمود البنا حكم مباراة الأهلي والداخلية

وافق نادي الزمالك على عودة طاقم الحكام المصري بقيادة محمود البنا على متن طائرته الخاصة من الجزائر إلى مصر.

وأعلن نادي الزمالك عن موافقته على عودة طاقم الحكام المصري، الذي أدار لقاء شباب بلوزداد ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، على متن طائرة الزمالك الخاصة إلى مصر.

جاء قرار الزمالك بعدما فوجئ طاقم الحكام المصري، بعدم وجود رحلات عودة من الجزائر إلى مصر بالفترة الحالية، ليحصل هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، ورئيس بعثة الفريق على موافقة باتريس كارتيرون على استضافة الطاقم على متن الطائرة.

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طاقم الحكام المصري الذي أدار اللقاء، كان مكونا من محمود البنا كحكم رئيسي، وسمير جمال، وهاني عبد الفتاح حكمين مساعدين.

وفاز شباب بلوزداد على مازيمبي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا شباب بلوزداد محمود البنا
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