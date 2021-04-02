إبراهيم عبد الله: اتحاد السلة أغمض عينيه عن اللائحة.. واتخذنا الخطوات لإنشاء شركة الزمالك لكرة القدم

انتقد إبراهيم عبد الله العضو المستقيل من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قرار اتحاد كرة السلة بشأن مواجهة القلعة البيضاء والأهلي، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت في خطوات إنشاء شركة لكرة القدم.

وكان إبراهيم عبد الله قد وضح لـ FilGoal.com سبب استقالته من اللجنة المكلفة لإدارة النادي. (طالع التفاصيل)

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر اعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي في بطولة الدوري بعد تعذر خوض المباراة بسبب وجود جماهير داخل الصالة.

وقال إبراهيم عبد الله لقناة "أون تايم سبورتس 2": "الزمالك تعرض للظلم من اتحاد كرة السلة".

وتابع "اتحاد السلة أغمض عينيه عن حضور الجماهير لبعض المباريات مثل لقاء الأهلي والزمالك في الدور الأول ولم يطبق اللائحة".

وأضاف "حين رفض الحكم إقامة مباراة الزمالك والأهلي لحضور الجماهير، تم إخلاء الصالة وهذا ما أظهرته كاميرات التليفزيون".

واستمر "إلغاء المباراة لحضور شيكابالا مخالف للائحة".

ووضح "شيكابالا يساند الفرق الجماعية في الألعاب الأخرى دائما".

وفاز الزمالك على سبورتنج، اليوم الجمعة في كرة السلة، بنتيجة 76-64 ، وذلك رغم اعتراض اللجنة المكلفة بإدارة النادي على قرار اتحاد السلة باعتماد فوز الأهلي في المباراة السابقة.

وواصل "بعض أعضاء المجلس قرروا لعب مباراة سبورتنج ثم انتظار قرار اتحاد السلة بشأن المباراة، وهذا قرار احترمه للغاية رغم اختلافي معه".

وكشف "مجلس الإدارة كان ينوي سداد الكفالة الخاصة لمن تم احتجازهم على خلفية أحداث مباراة الزمالك والأهلي".

وتحول للحديث عن استقالته، وقال: "كان من الممكن أن أرحل في أوقات أكثر صعوبة من التي نعيشها".

وأضاف "تحملت أمور كثيرة في الفترة الماضية مثل أنني من اتخذت القرار برحيل باتشيكو أو أنني وافقت على رحيل مصطفى محمد، رغم أن هذا لم يحدث".

وأكمل "تعرضت أنا وأسرتي لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف "فكرنا كمجلس في إنشاء شركة لقدم القدم وتفاوضنا مع 3 مستثمرين كان سيحصل كل منهم على 10% من أسهم الشركة مقابل 200 مليون جنيه لكل مستثمر".

وشرح "هذه الفكرة جاءت لعزل فريق القدم وتوفير مناخ طيب، فالأندية الجماهيرية تعاني ماليا وهذا ما يحدث مع الإسماعيلي".

وأوضح "وفرت للزمالك 154 مليون جنيه خلال شهرين فقط".

وشدد "مجلس الإدارة قادر على حماية الزمالك وحقوقه".

وأتم "استقالتي نهائية ولا رجعة فيها".