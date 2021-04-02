إبراهيم عبد الله لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من الزمالك بسبب قرار كرة السلة

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 18:11

كتب : بسام أبو بكر

إبراهيم عبد الله

أعلن إبراهيم عبد الله عن تقدمه باستقالته من منصب نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اليوم الجمعة.

وصرّح عبد الله لـ FilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من نادي الزمالك".

وبرر: "مجلس الإدارة اتخذ قرارا بعدم خوض مباريات كرة السلة، فكيف نتراجع عنه ولماذا؟".

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وتابع: "أبلغت عماد عبد العزيز بقرار استقالتي وتمسك بي، لكني صممت عليها".

وأتم: "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

ويأتي قرار استقالة إبراهيم عبد الله في أعقاب قرار إدارة الزمالك خوض مباراة سبورتنج في دوري كرة السلة.

وأوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه أمهل اتحاد السلة مهلة أخيرة قبل التقدم بطعن والتصعيد ضد القرارات التي أعلنها عقب أحداث مباراته أمام الأهلي.

كان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر اعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي في بطولة الدوري بعد تعذر خوض المباراة بسبب وجود جماهير داخل الصالة.

الزمالك في الدوري إبراهيم عبد الله
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