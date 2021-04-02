كرة سلة – الاتحاد يهزم الجزيرة.. والزمالك والأهلي ينتصران

حسم الاتحاد السكندري، قمة الجولة الـ12 لبطولة دوري المحترفين لكرة السلة، فيما عاد الزمالك للانتصارت على حساب سبورتنج.

وفاز الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة 82-74 على صالة نادي الاتحاد السكندري.

في المقابل، فاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 76-64 على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية.

وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 95-85 على صالة النادي الأهلي.

وأخيرا، فاز المصرية للاتصالات على طلائع الجيش 70-64.

نتائج الجولة جعلت من الاتحاد السكندري في المركز الأول بترتيب المسابقة، فيما حافظ الجزيرة على المركز الثاني، والزمالك ثالثا.

وجاء ترتيب المسابقة الحالي كالتالي:

1-الاتحاد السكندري 22 نقطة.

2-الجزيرة 21 نقطة.

3-الزمالك 21 نقطة.

4-الأهلي 19 نقطة.

5-سبورتنج 17 نقطة.

6-سموحة 14 نقطة.

7-طلائع الجيش 14 نقطة.

8-المصرية للاتصالات 14 نقطة.