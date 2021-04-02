مؤتمر الشناوي: نفتخر بمواجهة الهلال والمريخ.. وجئنا للسودان من أجل الفوز
الجمعة، 02 أبريل 2021 - 20:31
كتب : حسام نور الدين
أبدى محمد الشناوي قائد الأهلي سعادته بمواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
الأهلي يحل ضيفا على المريخ غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.
وصرّح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مواجهة المريخ لن تكون سهلة إطلاقا، فهي أمام نادٍ كبير وله شعبية ونعرف قوته ونحترمه كثيرا، لكن الأهلي جاء إلى السودان من أجل الفوز والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاث".
وأضاف حارس مرمى الأهلي: "هدف الأهلي هو تصدر المجموعة، وهذا لن يتحقق سوى بالفوز في المواجهتين المقبلتين، لذلك درسنا المريخ جيدا، وقمنا بالاستعداد لهذا اللقاء بشكل مميز".
وتابع: "الشعبان المصري والسوداني تربطهما علاقة تاريخية وطيدة، ونفتخر دائما بالتواجد هنا وسط أشقائنا السودانيين، لأننا في بلدنا الثاني".
وشدد: "مواجهة الهلال في النسخة الماضية والمريخ في النسخة الحالية، وهما من أكبر الأندية في السودان، تمثل فخرا كبيرا لنا وتسعدنا لأننا نلتقي بالأشقاء".
وأتم: "دوافع الأهلي في مباراة المريخ كبيرة، لأنه يلعب دائما من أجل المركز الأول، وهدفه من لقاء الغد هو العودة بالنقاط الثلاث من خلال تحقيق الفوز، وهو خطوة مهمة نحو التأهل للدور التالي ومواصلة مشوار الفريق نحو الاحتفاظ ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب العاشر".
ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط.
وسيضمن الأهلي عبوره إلى الدور التالي حال انتصاره على المريخ.