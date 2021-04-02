مؤتمر الشناوي: نفتخر بمواجهة الهلال والمريخ.. وجئنا للسودان من أجل الفوز

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 20:31

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - بيتسو موسيماني - الأهلي

أبدى محمد الشناوي قائد الأهلي سعادته بمواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفا على المريخ غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مواجهة المريخ لن تكون سهلة إطلاقا، فهي أمام نادٍ كبير وله شعبية ونعرف قوته ونحترمه كثيرا، لكن الأهلي جاء إلى السودان من أجل الفوز والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاث".

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وأضاف حارس مرمى الأهلي: "هدف الأهلي هو تصدر المجموعة، وهذا لن يتحقق سوى بالفوز في المواجهتين المقبلتين، لذلك درسنا المريخ جيدا، وقمنا بالاستعداد لهذا اللقاء بشكل مميز".

وتابع: "الشعبان المصري والسوداني تربطهما علاقة تاريخية وطيدة، ونفتخر دائما بالتواجد هنا وسط أشقائنا السودانيين، لأننا في بلدنا الثاني".

وشدد: "مواجهة الهلال في النسخة الماضية والمريخ في النسخة الحالية، وهما من أكبر الأندية في السودان، تمثل فخرا كبيرا لنا وتسعدنا لأننا نلتقي بالأشقاء".

وأتم: "دوافع الأهلي في مباراة المريخ كبيرة، لأنه يلعب دائما من أجل المركز الأول، وهدفه من لقاء الغد هو العودة بالنقاط الثلاث من خلال تحقيق الفوز، وهو خطوة مهمة نحو التأهل للدور التالي ومواصلة مشوار الفريق نحو الاحتفاظ ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب العاشر".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ10 نقاط.

وسيضمن الأهلي عبوره إلى الدور التالي حال انتصاره على المريخ.

محمد الشناوي الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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