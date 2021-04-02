مؤتمر موسيماني: لاعبو الأهلي مطالبون بالقتال ليكون تمني الفوز على المريخ أمرا واقعا

مؤتمر موسيماني: لاعبو الأهلي مطالبون بالقتال ليكون تمني الفوز على المريخ أمرا واقعا
الجمعة، 02 أبريل 2021 - 20:30
كتب : حسام نور الدين
يرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بأن لاعبي فريقه مطالبون بالقتال للفوز على المريخ.
الأهلي يلاقي المريخ مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للقاء: "لاعبو الأهلي مطالبون بالقتال لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام المريخ السوداني، وهذا ليس تمني، بل سيكون واقع إذا بذل كل لاعب أقصى جهد خلال اللقاء الذي سيكون هجوميًّا من الفريقين لرغبة كليهما في الفوز".
وأضاف "مواجهة الأهلي أمام المريخ ستكون صعبة وهجومية، إذ أن كل فريق بالمجموعة قبل هذه الجولة، تتبقى له مباراتين من ٦ نقاط ستحدد بشكل نهائي الفريقين المتأهلين للدور التالي".
موسيماني أتبع "كلا الفريقين يبحث عن الفوز في لقاء الغد، فالأهلي يرغب في العودة لمصر بنقاط المباراة الثلاث، ليقطع خطوة مهمة نحو تصدر المجموعة في حال الفوز على سيمبا في الجولة الأخيرة".
المدرب الجنوب إفريقي استمر "الإصابات جزء من كرة القدم، لذلك فأنا أتعامل مع الأمر الواقع فيما يتعلق بغياب أي لاعب سواء للإصابة أو لظروف كورونا كما حدث في الفترات الأخيرة، وبالتالي لا أحد ينكر أهمية علي معلول وحمدي فتحي، لكن الفرق الكبيرة مثل الأهلي قادرة على التعامل مع كافة المواقف ولديها البدائل في شتى المراكز".
وعن عودة اللاعبين الدوليين للفريق قبل السفر إلى السودان بوقت قصير قال موسيماني "كل الأندية لديها نفس الظروف بسبب الأجندة الدولية، لكن في كل الأحوال نعمل على المتاح بالنسبة لنا".
ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سيمبا الصدارة برصيد 10 نقاط.