مؤتمر موسيماني: لاعبو الأهلي مطالبون بالقتال ليكون تمني الفوز على المريخ أمرا واقعا

يرى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بأن لاعبي فريقه مطالبون بالقتال للفوز على المريخ.

الأهلي يلاقي المريخ مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للقاء: "لاعبو الأهلي مطالبون بالقتال لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام المريخ السوداني، وهذا ليس تمني، بل سيكون واقع إذا بذل كل لاعب أقصى جهد خلال اللقاء الذي سيكون هجوميًّا من الفريقين لرغبة كليهما في الفوز".

وأضاف "مواجهة الأهلي أمام المريخ ستكون صعبة وهجومية، إذ أن كل فريق بالمجموعة قبل هذه الجولة، تتبقى له مباراتين من ٦ نقاط ستحدد بشكل نهائي الفريقين المتأهلين للدور التالي".

موسيماني أتبع "كلا الفريقين يبحث عن الفوز في لقاء الغد، فالأهلي يرغب في العودة لمصر بنقاط المباراة الثلاث، ليقطع خطوة مهمة نحو تصدر المجموعة في حال الفوز على سيمبا في الجولة الأخيرة".

المدرب الجنوب إفريقي استمر "الإصابات جزء من كرة القدم، لذلك فأنا أتعامل مع الأمر الواقع فيما يتعلق بغياب أي لاعب سواء للإصابة أو لظروف كورونا كما حدث في الفترات الأخيرة، وبالتالي لا أحد ينكر أهمية علي معلول وحمدي فتحي، لكن الفرق الكبيرة مثل الأهلي قادرة على التعامل مع كافة المواقف ولديها البدائل في شتى المراكز".

وعن عودة اللاعبين الدوليين للفريق قبل السفر إلى السودان بوقت قصير قال موسيماني "كل الأندية لديها نفس الظروف بسبب الأجندة الدولية، لكن في كل الأحوال نعمل على المتاح بالنسبة لنا".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سيمبا الصدارة برصيد 10 نقاط.