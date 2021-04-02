مران بيراميدز – تقسمية في المران الأول بالمغرب استعدادا للرجاء

أدى فريق بيراميدز مرانه الأول في مدينة الدار البيضاء بالمغرب استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي في الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وشهد المران الذي استمر لساعة ونصف مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية والخططية.

كما أجرى رودولفو أروابارينا تقسيمة بعرض الملعب أكدت على جاهزية جميع اللاعبين للقاء.

وكانت بعثة بيراميدز قد وصلت للدار البيضاء، أمس الخميس على متن طائرة خاصة.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الرجاء صاحب المركز الثاني بنفس العدد من النقاط.