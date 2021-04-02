مران بيراميدز – تقسمية في المران الأول بالمغرب استعدادا للرجاء

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

مران بيراميدز في المغرب

أدى فريق بيراميدز مرانه الأول في مدينة الدار البيضاء بالمغرب استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي في الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وشهد المران الذي استمر لساعة ونصف مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية والخططية.

أخبار متعلقة
وصول بعثة بيراميدز للمغرب لمواجهة الرجاء في الكونفدرالية بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي.. وتواجد فتحي وغياب السعيد أمام الرجاء السعيد ورمضان وحمدي يشاركون في تدريب بيراميدز الجماعي تقرير مغربي: مدرب الرجاء يرحل بعد مواجهة بيراميدز

كما أجرى رودولفو أروابارينا تقسيمة بعرض الملعب أكدت على جاهزية جميع اللاعبين للقاء.

وكانت بعثة بيراميدز قد وصلت للدار البيضاء، أمس الخميس على متن طائرة خاصة.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الرجاء صاحب المركز الثاني بنفس العدد من النقاط.

بيراميدز الرجاء الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة – الاتحاد يهزم الجزيرة.. والزمالك والأهلي ينتصران 14 دقيقة | رياضات أخرى
عبر إنستجرام.. رسالة تحفيزية من رونالدو لـ فاتي ساعة | الدوري الإسباني
ماذا يفعل صلاح ضد أرسنال؟ أول احتفال وهزيمة وحيدة في الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب سانت باولي: مرموش تعافى من الإصابة البسيطة ساعة | المحترفون
اننهت في الدوري – مصر للمقاصة (1)-(1) سموحة.. نهاية المباراة بالتعادل 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: نفتخر بمواجهة الهلال والمريخ.. وجئنا للسودان من أجل الفوز 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: لاعبو الأهلي مطالبون بالقتال ليكون تمني الفوز على المريخ أمرا واقعا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
شراكة بين "طلعت مصطفى" و"تراي فيكتوري" لتنظيم أكبر مارثون للجري في مدينتي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك