مؤتمر بيولي: اللحظة الحاسمة من الموسم أتت.. و75 نقطة تساوي التأهل للأبطال

أبدى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي استعداد الفريق "للحظة الحاسمة" في الدوري واستهداف حصد 75 نقطة للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحل ميلان ضيفا على سامبدوريا في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي ويسعى لتحقيق المفاجأة وحصد لقب الاسكوديتو والتأهل لدوري الأبطال.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "اللحظة الحاسمة في الموسم أتت، كل شيء فعلناه سابقا ساعدنا في الوصول لهذه النقطة".

وتابع "المباريات مُعقدة وصعبة، وعلينا التفكير في تقديم أفضل ما لدينا لأننا نريد إنهاء الموسم دون ندم، نحن نلعب لـ ميلان ونقدم كل ما لدينا، وسنقاتل حتى النهاية".

وأضاف "اعتقد أننا نريد 75 نقطة للتأهل إلى دوري الأبطال، ونريد حصد نقاطا أكثر من الجميع، سيكون هناك مواجهات مباشرة، لدينا (3 أمام يوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو) و3 أخرى أمام فرق تنافس على البقاء".

وأوضح بيولي أن ميلان لم يستسلم في صراع حصد لقب الدوري: "نؤمن بقدرتنا، الثقة والكثير من العمل، هذا ما سنفعله حتى النهاية، لدينا 30 نقطة متاحة والصراع سيكون قويا".

وواصل "علينا التفكير في مباراة الغد أمام سامبدوريا، ستكون صعبة وقوية أمام فريق متحفز لديه مدرب كبير، الذي احترمه والذي قدَم لي الكثير كلاعب".

وسيخوض ميلان اللقاء ولديه 6 غيابات: أليسيو رومانيولي ودافيدي كالابريا وماريو ماندزوكيتش ورافائيل لياو ودانييل مالديني وبراهيم دياز.

وأتم بيولي حديثه عن التجديد للثلاثي هاكان تشالهان أوجلو وزلاتان إبراهيموفيتش وجانلويجي دوناروما: "في أعينهم تحدٍ، مستقبلهم معنا الآن، التأهل لدوري الأبطال قد يغير كل شيء، أراهم في كامل التركيز ومتحفزين".

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر والذي يمتلك مباراة أقل.