خبر في الجول – محمد عبد الغني جاهز طبيا لـ مولودية الجزائر

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 17:52

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الغني - مران الزمالك - الصورة من موقع الزمالك

أصبح محمد عبد الغني مدافع الزمالك، جاهز لمواجهة مولودية الجزائر.

وخاض عبد الغني مران الزمالك اليوم الجمعة كاملا في الجزائر، لتتأكد جاهزيته للقاء.

كان عبد الغني قد تعرض لإصابة بكدمة قوية في الركبة أثناء مران الفريق الأخير في مصر بعد التحام مع يوسف إبراهيم "أوباما".

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ورغم الإصابة، لكن باتريس كارتيرون فضل اصطحاب اللاعب إلى الجزائر، على أمل اكتمال جاهزيته.

وبات صاحب الـ27 عاما جاهزا طبيا للمشاركة في اللقاء، على أن يكون القرار النهائي للجهاز الفني، حسبما علم FilGoal.com.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك مولودية الجزائر محمد عبد الغني
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