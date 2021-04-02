عبد الحفيظ: المريخ عاملنا بشكل رائع ولبى كل احتياجات الأهلي
الجمعة، 02 أبريل 2021 - 17:47
كتب : حسام نور الدين
أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بـ الأهلي، بالدور الكبير الذي قامت به إدارتا المريخ السوداني وفندق الإقامة بالسودان، لتوفير كل متطلبات واحتياجات بعثة الأهلي في السودان.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "إدارة المريخ وفرت كل سبل الراحة لبعثة الأهلي، وحرصت على تسهيل كل المتطلبات في ضوء العلاقة التاريخية بين الأهلي ونادي المريخ من جانب وكذلك العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والسوداني على مر العصور من جانب آخر".
وأوضح "كان هناك تنسيق كامل قبل وصول بعثة الأهلي للسودان للاتفاق على كل الترتيبات، والإدارة القائمة على فندق الإقامة لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لوصول بعثة الأهلي عن تسهيل كل الأمور والمتطلبات الخاصة بالفريق في إطار احترافي كامل، وهو ما أسهم في توفير كل سبل الراحة والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين".
ونفى عبد الحفيظ ما تردد بشأن وجود أزمة في المياه داخل فندق الإقامة، موضحًا أن هذا الأمر بعيد تمامًا عن الحقيقة الواضحة للجميع من قدرة إدارة الفندق على توفير كل متطلبات البعثة.
ووجه مدير الكرة بالأهلي الشكر لإدارتي المريخ وفندق الإقامة على حسن المعاملة والاستقبال، مؤكدًا أن هذا ليس بغريب على الشعب السوداني الشقيق.
ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني عصر غدٍ السبت بملعب الأخير، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.