عبد الحفيظ: المريخ عاملنا بشكل رائع ولبى كل احتياجات الأهلي

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 17:47

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بـ الأهلي، بالدور الكبير الذي قامت به إدارتا المريخ السوداني وفندق الإقامة بالسودان، لتوفير كل متطلبات واحتياجات بعثة الأهلي في السودان.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "إدارة المريخ وفرت كل سبل الراحة لبعثة الأهلي، وحرصت على تسهيل كل المتطلبات في ضوء العلاقة التاريخية بين الأهلي ونادي المريخ من جانب وكذلك العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والسوداني على مر العصور من جانب آخر".

وأوضح "كان هناك تنسيق كامل قبل وصول بعثة الأهلي للسودان للاتفاق على كل الترتيبات، والإدارة القائمة على فندق الإقامة لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لوصول بعثة الأهلي عن تسهيل كل الأمور والمتطلبات الخاصة بالفريق في إطار احترافي كامل، وهو ما أسهم في توفير كل سبل الراحة والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين".

أخبار متعلقة
مران الأهلي – فقرات فنية متنوعة حضور السفير.. واحتفال بالسولية سلبية مسحة الأهلي لمواجهة المريخ.. وظهور بالزي الرمادي مدرب الأهلي: نريد الحفاظ على اللقب الإفريقي.. واعتدنا على خوض المباراة في حرارة مرتفعة الدرندلي: لسنا في معركة.. والأهلي لا يسعى لتفادي أي فريق

ونفى عبد الحفيظ ما تردد بشأن وجود أزمة في المياه داخل فندق الإقامة، موضحًا أن هذا الأمر بعيد تمامًا عن الحقيقة الواضحة للجميع من قدرة إدارة الفندق على توفير كل متطلبات البعثة.

ووجه مدير الكرة بالأهلي الشكر لإدارتي المريخ وفندق الإقامة على حسن المعاملة والاستقبال، مؤكدًا أن هذا ليس بغريب على الشعب السوداني الشقيق.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني عصر غدٍ السبت بملعب الأخير، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي المريخ سيد عبد الحفيظ
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة – الاتحاد يهزم الجزيرة.. والزمالك والأهلي ينتصران 14 دقيقة | رياضات أخرى
عبر إنستجرام.. رسالة تحفيزية من رونالدو لـ فاتي ساعة | الدوري الإسباني
ماذا يفعل صلاح ضد أرسنال؟ أول احتفال وهزيمة وحيدة في الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب سانت باولي: مرموش تعافى من الإصابة البسيطة ساعة | المحترفون
اننهت في الدوري – مصر للمقاصة (1)-(1) سموحة.. نهاية المباراة بالتعادل 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: نفتخر بمواجهة الهلال والمريخ.. وجئنا للسودان من أجل الفوز 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: لاعبو الأهلي مطالبون بالقتال ليكون تمني الفوز على المريخ أمرا واقعا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
شراكة بين "طلعت مصطفى" و"تراي فيكتوري" لتنظيم أكبر مارثون للجري في مدينتي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك