في إفريقيا – تعادل مٌخيب لـ الهلال أمام صن داونز

حقق نادي الهلال تعادل مخيب مع ماميلودي صن داونز بدون أهداف على ملعب الهلال في أم درمان، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

الهلال كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ36 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عبد الله أبو عجلة، لكنها ارتمطت بالقائم.

في شوط المباراة الثاني، وصل الهلال إلى مرمى الضيوف مجددا في الدقيقة الـ49 سدد عيد مقدام أيضا، لكن كرته اصطدمت كذلك بالقائم الأيمن.

ماميلودي صن داونز في المقابل، كاد يحسم اللقاء بهدف قاتل في الدقيقة الـ81 بعد تمريرة من جورج مالوليكا إلى كيكينا، والذي سدد من مسافة بعيدة جدا، لكن كرته اصطمت بالعارضة العلوية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 13 نقطة في المركز الأول، الذي ضمنه بالفعل قبل تلك الجولة.

ويلعب شباب بلزداد مساء اليوم مع مازيمبي في الجزائر، بالجولة ذاتها للمجموعة.

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