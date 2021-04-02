مران الأهلي – فقرات فنية متنوعة حضور السفير.. واحتفال بالسولية

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

مران الأهلي

أتم الأهلي استعداداته للقاء المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا بخوض مرانه الأخير عصر اليوم الجمعة.

وشهد المران حضور السفير المصري في السودان حسام عيسى المران.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب الرياضة العسكري بعدما تدرب أمس الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء الذي سيستضيف اللقاء.

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وأدى الفريق تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل لقاء المريخ.

واحتفل لاعبو الأهلي في المران بزميلهم عمرو السولية بعدما أتم عامه الحادي والثلاثين اليوم وذلك قبل المران.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى بسبع نقاط مقابل 10 نقاط لسيبما التنزاني المتصدر.

فيما يأتي فيتا كلوب الكونغولي ثالثا بأربع نقاط يليه المريخ رابعا بنقطة وحيدة.

الأهلي في إفريقيا المريخ
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