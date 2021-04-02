انتهت في الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(0) وادي دجلة.. نهاية اللقاء بالتعادل

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة وادي دجلة والإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

ويحتل وادي دجلة المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة، فيما يتذيل الإنتاج الحربي الترتيب برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــا.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 ركنية تنفذ قصيرة ومحمد طلعت يرسل عرضية خادعة، يبعدها عبد المنصف إلى ركنية بصعوبة.

ق. 3 هدف محقق يضيع من وادي دجلة. كريم دبيس يتوغل ويخترق ويرسل عرضية أرضية قوية تصطدم بأكثر من لاعب داخل الست ياردات، وعلي فتحي يتدخل وينقذها في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة

في الدوري في الدوري المصري وادي دجلة الإنتاج الحربي
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