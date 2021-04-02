توخيل: سأتقبل فكرة السباق لـ هالاند.. ولن أتحدث عن أجويرو

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

تحدث توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن إيرلينج هالاند وسيرجيو أجويرو مهاجمي بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي على التوالي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "هناك أنباء كثيرة حوله وحول وكيل أعماله، يبدو أنهم يخلقون سباقا حول".

وواصل "سأتقبل ذلك بالنسبة للاعب لبروسيا دورتموند وهو لاعب واعد بالطبع".

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واستدرك "لكنه ليس لاعبنا وليس في فريقنا".

وكانت الصحف الإسبانية ذكرت أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند اجتمع برئيسي برشلونة وريال مدريد خوان لابورتا وفلورنتينو بيريز لبدء الحديث حول النادي الذي سيرغب في ضمه الصيف المقبل.

وعن أجويرو الذي سيرحل بنهاية الموسم عن مانشستر سيتي قال: "لا توجد كلمات كافية لوصف إنجازات هذا الفتى، هو لاعب من طراز رفيع".

وأكمل "نحن ننافس مانشستر سيتي في ثلاث بطولات لذا لن أتحدث عن أجويرو".

وعن حالة لاعبيه قبل ملاقاة وست بروميتش ألبيون غدا السبت في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي قال: "الكل تدرب معنا ونجولو كانتي خاض تدريبات فردية لكن كل شيء جيد".

ويحتل تشيلسي الركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ51 نقطة.

توخيل تشيلسي هالاند أجويرو
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