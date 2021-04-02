مورينيو: رحيل كين لـ مانشستر سيتي؟ لا أريد لعب هذه اللعبة

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام الإنجليزي على التقارير التي تشير إلى تربط مهاجمه هاري كين بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي.

توتنام سادس ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "لا أريد لعب هذه اللعبة، عليّ أن أركز في عملي، أكون سعيدا عندما يقدم لاعبي فريقي أداءً جيدا في التوقف الدولي".

كين سجل هدف في شباك ألبانيا وآخر في شباك بولندا في تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف البرتغالي "لا أعلم إذا كانت هناك ابتسامة دائمة على وجه كين، لكنه دائما محترف، يخوض التحديات الرائعة، ولديه نهائي يخوضه، وتحدي المشاركة في يورو 2020".

وواصل "أريد أن يظل هاري معنا، أريده أن يكرر أداءه أمام أستون فيلا، نفس الالتزم ونفس الرغبة والقيادة".

كين في اللقاء الأخير أمام أستون فيلا سجل هدفا من علامة الجزاء ارتقى بفضلها إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع محمد صلاح برصيد 17 هدفا.

وحمل مورينيو أخبارا سعيدة لجماهير الديوك اللندنية، بعودة سون هيونج مين: "سون عاد، تدرب معنا بشكل كامل لأول مرة هذا الصباح (الجمعة)، من الرائع أن حصل على وقت جيد للتعافي، مات دوهرتي وبن ديفيز سيكونا خارج اللقاء".

وتوج كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي في 2015-2016 و2016-2017، لكنه لم يرتق لمنصات التتويج مع النادي اللندني، ويبقى إنجازه الأبرز بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 الذي خسره ضد ليفربول.

ولعب النجم الإنجليزي بقميص توتنام في 326 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 214 هدفا وصنع 46 آخرين.