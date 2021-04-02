مؤتمر كلوب: ليس لدينا الكثير من النقاط لنهدرها بعد الآن.. ولم يتغير شيء بشأن فان دايك وهندرسون

شدد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي أن ليس لدى الفريق الكثير من النقاط لإهدارها بعد الآن.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال على ملعب الإمارات ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليس لدينا الكثير من النقاط لنهدرها بعد الآن، لكن لدينا برنامج مباريات صعب، ليس فقط في الدوري الإنجليزي ولكن في دوري أبطال أوروبا أيضا".

ويستعد ليفربول بعدها لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا,

وأضاف الألماني عن مواجهة الجنزر، قائلا: "لن نتردد، سنذهب فقط ونأمل أن نتمكن من الفوز غدا السبت، ستكون مباراة بمثابة تحدٍ للفرق بعد فترة التوقف الدولي، مع عودة اللاعبين من منتخب بلادهم بعد أن لعبوا مع أنظمة وخطط مختلفة للمباريات".

وأكمل "لدينا حصة تدريبية واحدة لجمع كل الأفكار مرة أخرى وهذا تحد لكننا معتادون عليه. من يلعب خارج أرضه في أرسنال يجب ألا يتوقع حصوله على النقاط بالفعل".

وأوضح"نحن نعرف ما نريده لبقية الموسم، لا يمكننا الحصول عليه إلا إذا فزنا بالمباريات، والأولى ستكون ليلة الغد، السبت، أمام أرسنال".

وتابع "علينا خوض معركة مناسبة هناك والدفاع على أعلى مستوى لدينا، وإذا فعلنا ذلك فلدينا فرصة. إذا لم يكن كذلك، فلا".

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 46 نقطة مقابل 42 لأرسنال قبل 9 جولات على نهاية الموسم.

وتحدث عن إمكانية مشاركة الثنائي، الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جوردان هندرسون في يورو الصيف المقبل، قائلا: "ليس لدي أي فكرة عن يورو، لأكون صادقا. لم يتغير شيء، كلهم في المكان الذي ينبغي أن يكونوا فيه في الوقت الحالي (مقر العلاج)، الباقي سيظهر لاحقا".

وأتم "لا أريد أن أسحب لاعبا من هولندا أو إنجلترا. إذا كانوا مستعدين فهم جاهزون، وإذا لم يكونوا مستعدين فلا يمكنني تغيير ذلك، في الوقت الحالي هم في عملية إعادة التأهيل، لذلك لا يتعلق الأمر بي لاتخاذ القرار".