مؤتمر حازم إمام: أتينا للجزائر للفوز على المولودية.. تعرضنا لموقف مشابه وتوجنا بالكونفدرالية

قال حازم إمام لاعب الزمالك إن ناديه سافر إلى الجزائر من أجل الفوز على مولودية الجزائر لإنعاش آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث حازم إمام في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لدينا نقطتين فقط في رصيدنا ونريد الفوز على المولودية لأن أي نتيجة أخرى تعني توديعنا للبطولة".

وواصل "هدفنا الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة لمصر، لقد سيطرنا عليهم في لقاء الذهاب وخلقنا فرصا كثيرة لتسجيل الأهداف ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وتابع "المباراة صعبة ولكننا تعرضنا لموقف مشابه في الكونفدرالية وتأهلنا وفزنا بها في النهاية".

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر غدا السبت لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين بفارق ست نقاط كاملة عن المولودية صاحب المركز الثاني.

فيما تأهل الترجي لربع النهائي رسميا بعدما حصد 10 نقاط تصدر بهم المجموعة فيما يأتي تونجيث السنغالي رابعا بنقطة وحيدة.