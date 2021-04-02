مؤتمر كارتيرون: ليس لدينا شيئا لنخسره.. هكذا استعدينا للمولودية

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن ناديه ليس لديه شيئا ليخسره وإنه سيفعل كل شيء ليفوز على مولودية الجزائر لإحياء آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "هناك ضغط كبير ملقى على فريقي بعدما حصدنا نقطتين فقط من أربع مباريايت وسجلنا هدفا وحيدا والإحصائيات ليست في صالحنا".

وواصل "ليس لدينا شيئا لنخسره وهناك حماس لدى الفريق لتحقيق الفوز ونريد أن نحقق الانتصارات باستمرار في الفترة المقبلة".

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وأردف "الزمالك يمر بموقف صعب والكرة الجزائرية تطورت والمولودية فريق جيد ولديه مدرب مميز، ستكون مباراة صعبة لكنني أتمنى تقديم عرضا قويا ونحقق نتيجة إيجابية".

وعن كيف استعد للقا خلال فترة التوقف الدولي قال: "استغلينا فترة التوقف الدولي في العمل بجدية وركزنا على الجانب البدني، فبخلاف النتائج نحن نحتاج للروح والقتال في الملعب".

وأكمل المدرب الفرنسي "لم نتمكن من السفر مبكرا بسبب وجود اللاعبين الدوليين في منتخباتهم ولم نتدرب في الجزائر سوى لمرة وحيدة".

وأتم كارتيرون حديثه قائلا: "سنخوض المباراة من أجل الفوز لأن أي نتيجة أخرى تعني خروجنا من البطولة".

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر غدا السبت لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين بفارق ست نقاط كاملة عن المولودية صاحب المركز الثاني.

فيما تأهل الترجي لربع النهائي رسميا بعدما حصد 10 نقاط تصدر بهم المجموعة فيما يأتي تونجيث السنغالي رابعا بنقطة وحيدة.

كارتيرون في إفريقيا الزمالك مولودية الجزائر
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