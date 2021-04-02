توخيل وإيهيناتشو يفوزان بجائزتي مدرب ولاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 13:58

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

توج توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بجائزة مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته.

وأصبح توخيل ثاني مدرب ألماني يفوز بالجائزة خلفا ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

وجاء ذلك بعد شهرين قضاهما توخيل على رأس القيادة الفنية لتشيلسي خلفا للمدرب المقال فرانك لامبارد.

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وفاز توخيل بالجائزة على حساب جراهام بوتير (برايتون) وبريندان رودجرز (ليستر سيتي) وأولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد).

وبدأ توخيل شهر مارس بقيادة تشيلسي للفوز على ليفربول في ملعب أنفيلد لأول مرة منذ عام 2014 قبل الفوز على إيفرتون ثم التعادل مع ليدز.

ولم يخسر تشيلسي في الدوري الإنجليزي حتى الآن تحت قيادة توخيل.

وقال المدرب الألماني: "أنا سعيد بالفوز بتلك الجائزة هذا إنجاز رائع لكل شخص في النادي".

وفي الوقت ذاته فاز كيليتشي إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس.

وسجل اللاعب النيجيري خمسة أهداف في ثلاث مباريات ليصبح النيجيري الرابع الذي يظفر بالجائزة خلفا لجاي جاي أوكوشا وبيتر أوديموينجي وأوديون إيجالو.

وأصبح إيهيناتشو أول لاعب من ليستر يفوز بالجائزة بعد جيمي فاردي في أكتوبر 2019.

وتفوق إيهيناتشو في سباق الفوز بالجائزة على أندرياس كريستنسين (تشيلسي) وهاري كين (توتنام) وجيسي لينجارد (وست هام) ورياض محرز (مانشستر سيتي) والحارس إيلان ميسلير (ليدز يونايتد) ولوك شو (مانشستر يونايتد) ولياندرو تروسارد (برايتون).

وقال المهاجم النيجيري لموقع ناديه: "أنا سعيد وفخور للفوز بتلك الجائزة أنا أستمتع حقا بكل دقيقة من اللعب وأتمنى أن أساعد الفريق أن ينهي في أفضل مركز بنهاية الموسم".

توخيل إيهيناتشو تشيلسي ليستر سيتي
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