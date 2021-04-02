مران الزمالك - كارتيرون يُركز على الجانب البدني.. ومواجهة المولودية بالزي الأسود

خاض لاعبو الزمالك مرانهم الرئيسي على استاد 5 جويلية استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الجانب البدني في بداية التدريب اليوم، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.

فيما خاض الثلاثي، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس المرمى تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وشهد تدريب الحراس تركيزا شديدا من الثلاثي، وحرص أوليفيرا على تدريب الحراس الثلاث على سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية.

وعقد المدرب البرازيلي جلسة سريعة مع الحراس الثلاث ومنحهم بعض التعليمات خلال التدريب.

وعقد كارتيرون جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش المران.

واطمأن المدير الفني من طبيب الزمالك على حالة اللاعبين قبل مباراة المولودية، خاصة اللاعبين العائدين من الإصابات أمثال محمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

وأسفر الاجتماع الفني على ظهور الزمالك بالقميص الأسود في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي أصحاب الأرض الزي الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين بفارق ست نقاط كاملة عن المولودية صاحب المركز الثاني.

فيما تأهل الترجي لربع النهائي رسميا بعدما حصد 10 نقاط تصدر بهم المجموعة فيما يأتي تونجيث السنغالي رابعا بنقطة وحيدة.