سلبية مسحة الأهلي لمواجهة المريخ.. وظهور بالزي الرمادي

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي سلبية مسحة بعثة الفريق في السودان، استعدادا لمواجهة المريخ.

ويحل الأهلي ضيفا غدا السبت، في الثالثة عصرا ضيفا على المريخ في ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي إن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق في السودان جاءت سلبية.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل.

بينما يرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأصفر بالكامل، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى بسبع نقاط مقابل 10 نقاط لسيبما التنزاني المتصدر.

فيما يأتي فيتا كلوب الكونغولي ثالثا بأربع نقاط يليه المريخ رابعا بنقطة وحيدة.