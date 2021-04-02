مدرب الأهلي: نريد الحفاظ على اللقب الإفريقي.. واعتدنا على خوض المباراة في حرارة مرتفعة

قال سامي قمصان مدرب الأهلي إن فريقه يرغب في الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا والظفر بالكأس العاشرة في تاريخه.

ويستعد الأهلي للقاء المريخ السوداني غدا السبت في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث سامي قمصان قائلا: "نسعى للفوز على المريخ لحسم تأهلنا لربع النهائي واستكمال مشوارنا في البطولة للحفاظ على اللقب".

وتابع "أعددنا أنفسنا جيدا للمريخ فهو يضم العديد من اللاعبين المميزين ويخوض المباراة على ملعبه".

وعن إقامة المباراة في النهار قال: "ستكون درجة الحرارة مرتفعة وهو ما يزيد من العبء البدني على اللاعبين لكننا اعتدنا على ذلك والتغلب على تلك الظروف فحن خضنا كل مبارياتنا في دور المجموعات في التوقيت ذاته".

وأكمل "كل اللاعبين في حالة معنوية جيدة خاصة بعد الفوز على فيتا كلوب في الكونغو واستعدنا وليد سلميان كذلك".

وأتم قمصان حديثه قائلا: "لدينا هدف محدد نعمل من أجله وهو الحفاظ على اللقب الإفريقي رغم ضغط المباريات والإصابات".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى بسبع نقاط مقابل 10 نقاط لسيبما التنزاني المتصدر.

فيما يأتي فيتا كلوب الكونغولي ثالثا بأربع نقاط يليه المريخ رابعا بنقطة وحيدة.