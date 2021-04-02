رئيس مولودية الجزائر: نريد الفوز على الزمالك لتجنب الحسابات

قال عبد الناصر ألماس رئيس مولودية الجزائر إن ناديه يريد الفوز على الزمالك في المباراة المرتقبة بينهما لتجنب الحسابات وضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث عبد الناصر ألماس لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "نتمنى تكون مواجهة جيدة وأن تسمح لنا بتأكيد تفوقنا وتأهلنا لربع النهائي".

وواصل "مباراة صعبة للفريقين لأن هذه فرصة الزمالك الأخيرة لإحياء آماله في التأهل للدور المقبل".

وأتم "لكن بالنسبة لحديثنا مع اللاعبين طالبناهم بالفوز في اللقاء لتجنب الحسابات وضمان تأهلنا لربع النهائي".

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر غدا السبت لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين بفارق ست نقاط كاملة عن المولودية صاحب المركز الثاني.

فيما تأهل الترجي لربع النهائي رسميا بعدما حصد 10 نقاط تصدر بهم المجموعة فيما يأتي تونجيث السنغالي رابعا بنقطة وحيدة.